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Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании

Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
07:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Вальверде обыграли Реал в матче Кубка Испании.

В ответном полуфинале Кубка Испании Барселона разгромила Реал со счетом 3:0 и в шестой раз вышла в финал турнира.

Смотрите видео обзор этого матча:

Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу

Реал — Барселона 0:3 (первый матч — 1:1)

Голы: Суарес, 50, 73 (с пенальти), Варан, 69 (в свои ворота)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Кроос — Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Роберто — Месси, Суарес (Видаль, 79), Дембеле (Коутиньо, 75)

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Кубок Испании, Новости футбола.
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