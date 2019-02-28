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ПАОК с Шаховым вышел в полуфинал Кубка Греции

ПАОК с Шаховым вышел в полуфинал Кубка Греции
08:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец провел на поле 73 минуты.

В ответном матче 1/4 финала Кубка Греции ПАОК прошел Панионис, добыв победу уже в экстратайме.

Действующий вице-чемпион страны, в первом матче проигравший 1:2, в основное время добыл победу с таким же счетом, отложив определение победителя еще на полчаса. Пропустив уже на 4-й минуте первой 15-минутки, команде Евгения Шахова удалось забить сразу два гола в период со 114 по 119 минуты.

Сам украинец провел на поле 73 минуты, выйдя на поле в стартовом составе. Евгений Хачериди остался вне заявки на матч. В январе сообщалось, что клуб ищет покупателя для бывшего центрбека киевского Динамо.

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В нынешнем сезоне Шахов провел за ПАОК 28 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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Футбол, Евгений Шахов, Новости футбола, ПАОК.
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