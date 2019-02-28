Реал - Барселона: слова Солари после матча Кубка Испании

Новости спорта: Тренер сливочных доволен игрой своей команды в 1/2 финала Кубка Испании.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал поражение своей команды (0:3) в ответном матче 1/2 финала Куба Испании против Барселоны. Он уверен, что именно его команда должна была проходить в финал.

«Реал обязан был забивать и выходить в финал. Команда создала много моментов, но не реализовала их. Регилон и Винисиус Жуниор сыграли очень хорошо. Серхио был великолепен, Винисиус тоже был на высоте, но ему не хватило последнего касания», — приводит слова коуча издание Marca.

«В футболе нужно уметь быстро вставать на ноги. Неважно, как мы сыграли сегодня – надо настраиваться на субботний матч», — завершил он.

Первый матч в полуфинале национального кубка между Реалом и Барселоной завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей каталонцы прошли в финал, где сыграют с победителем пары Валенсия – Бетис (первый матч 2:2).

Уже в субботу, 2 марта, командам вновь предстоит встретиться на Сантьяго Бернабэу в рамках Ла Лиги.