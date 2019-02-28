Кабальеро рассказал о конкуренции с Кепой

Новости спорта: Голкипер Челси Вилли Кабальеро — о конкуренции с Кепой Аррисабалагой.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри решил оставить в запасе Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:0).

Напомним, что в финале Кубка лиги Кепа Аррисабалага отказался меняться, вызвав у Маурицио Сарри негативные эмоции. В конечном итоге, Кепа извинился перед итальянским специалистом, а 60-летний наставник признал, что испанец, вероятно, был прав.

"Хорошие новости? Они в том, что Кепа не беспокоится по поводу случившегося. Все хорошо".

"Мы готовы, и Кепа сегодня замечательно меня поддержал. Он учится, все мы учимся. Благодарю его за поддержку", – приводит слова Кабальеро BBC.