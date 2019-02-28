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Ливерпуль разгромил Уотфорд в матче АПЛ

Ливерпуль разгромил Уотфорд в матче АПЛ
10:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 28-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Уотфорд".

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 11 минут сенегальский форвард оформил дубль и удвоил преимущество мерсисайдцев.

На 66-й минуте до разгромного счёт довёл нападающий Дивок Ориги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 4-й и 5-й голы. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 7 матчей.

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«Ливерпуль» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (40) располагается на 7-м месте. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном», а «Уотфорд» примет «Лестер Сити».

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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