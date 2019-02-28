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Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ

Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
10:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец сыграл необходимый минимум матчей в чемпионате.

Украинский левый защитник Ман Сити Александр Зинченко в матче 28-го тура чемпионата Англии помог команде обыграть Вест Хэм 1:0

Александр Зинченко вышел на привычной для себя позиции левого защитника, отыграл весь матч, но в этот раз был больше сосредоточен на игре в обороне и результативными действиями не отметился.

Эта встреча стала для 22-летнего футболиста уже 5-й в текущем сезоне Премьер-лиги и во всех он вышел в стартовом составе.

Таким образом, он заслужил право получить медаль чемпионата. Напомним, что для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум пять матчей в составе команды чемпиона.

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В турнирной таблице Ман Сити после 28-ми туров второй, проигрывая Ливерпулю один балл и опережая на 8 идущий третьим Тоттенхэм.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Александр Зинченко.
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