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"Я рад вернуться": Григорчук прокомментировал свое возвращение в Астану

"Я рад вернуться": Григорчук прокомментировал свое возвращение в Астану
12:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец прокомментировал свое возвращение в казахстанский клуб.

Украинский тренер Роман Григорчук не стал рассказывать о причинах своего отсутствия и поделился планами Астаны на новый сезон.

«Я рад вернуться. Мне здесь всегда было комфортно. Очень хорошие взаимоотношения с людьми. С моей стороны тоже хорошее отношение ко всем. Я благодарен людям за отношение. Причины моего ухода? Это уже давно забытая история. Мы оставляем ее — и идем дальше. Нас ждут хорошие вещи впереди.

Здесь не хочется, чтобы был намек на какой-то негатив. По-разному случается в футболе. От нас ушел ряд игроков, и они были очень важны для команды. Мы не можем много об этом говорить или жаловаться. Это футбольная жизнь. Так случается. Мы постарались сделать селекционные шаги, чтобы доукомплектовать команду. Эта работа еще не завершена. Я доволен всеми ребятами, кто пришли и кто есть в составе. Я очень верю в них и думаю, что мы вместе должны добиваться высоких результатов», — цитирует тренера sports.kz.

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Украинский тренер Роман Григорчук вернулся к работе с клубом из Казахстана 15 января.

Осенью Григорчук брал паузу в карьере, которая была связана с семейными обстоятельствами, а команду временно возглавлял Бабаян, под руководством которого Астана стала чемпионом Казахстана.

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Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана.
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