Футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках

Новости спорта: Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

В адрес первой ракетки Украины Сергея Стаховского снова прозвучали обвинения в договорных матчах. Причем об этом сообщил сам теннисист, заявив на своей странице в Instagram, что такую претензию – якобы игру на контору – ему выдвинул украинский футбольный арбитр Ярослав Жадан.

"Еб**ь ты п***р сливной. Круто играешь на контору. Чтобы ты закончил играть в скором времени, позорище Украины", – написал Жадан в личном сообщении Стаховскому в Instagram.

"Продолжаем рубрику "Мы едем к вам". Вот реально не понимаю, Кропивницкий, что с вами не так? – высказался сам Стаховский. – Это уже второй гений из вашего города. Так он еще и работает футбольным рефери в ФФУ? Нет, может, он замечательный судья, но как человек он не очень. Если есть желающие пообщаться с "человеком, который прославляет Украину", то прошу @zhadanchik10", – написал Стаховский.

Ярослав Жадан работает футбольным арбитром на матчах ДЮФЛУ, сообщает ua.tribuna.com.

В комментариях к этому сообщению Стаховского в Instagram можно встретить и такие: "Футбольный судья ставит ставки в конторе. Все ясно", "Возможно, у человека слетела ставка".