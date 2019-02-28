Ибрагимович дал ценный совет Кейну

Новости спорта: Шведский футболист считает, что англичанину нужно сменить клубную прописку.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович считает, что Гарри Кейну стоит покинуть Тоттенхэм. По словам шведа, это поможет англичанину завоевать титулы.

"Когда я увидел его в Англии, понял, что растет отличный нападающий. Он играет очень здорово, но игра в большом клубе, борьба за титулы и рекорды, отличается от игры за обычный клуб. При всем уважении к Тоттенхэму. Я видел хороших игроков в клубах такого уровня, но когда они переходят в топ-команды, все меняется.

Я верю, что он может добиться успеха, но ему нужно совершить рывок. Футболистов помнят, когда они что-то выигрывают. Если он хочет титулов, то должен что-то менять. У Тоттенхэма хорошая команда, но она не на том уровне, чтобы всех обыгрывать, даже с фантастическим тренером", - приводит слова шведа Bethard.

Ранее Ибрагимович заявил, что нынешний МЮ может победить кого угодно.