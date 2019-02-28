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Ибрагимович дал ценный совет Кейну

Ибрагимович дал ценный совет Кейну
13:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Шведский футболист считает, что англичанину нужно сменить клубную прописку.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович считает, что Гарри Кейну стоит покинуть Тоттенхэм. По словам шведа, это поможет англичанину завоевать титулы.

"Когда я увидел его в Англии, понял, что растет отличный нападающий. Он играет очень здорово, но игра в большом клубе, борьба за титулы и рекорды, отличается от игры за обычный клуб. При всем уважении к Тоттенхэму. Я видел хороших игроков в клубах такого уровня, но когда они переходят в топ-команды, все меняется.

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Я верю, что он может добиться успеха, но ему нужно совершить рывок. Футболистов помнят, когда они что-то выигрывают. Если он хочет титулов, то должен что-то менять. У Тоттенхэма хорошая команда, но она не на том уровне, чтобы всех обыгрывать, даже с фантастическим тренером", - приводит слова шведа Bethard.

Ранее Ибрагимович заявил, что нынешний МЮ может победить кого угодно.

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ФК Тоттенхэм, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Гарри Кейн.
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