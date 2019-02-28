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"Пенальти не было": Пеллегрини - о минимальном поражении от Ман Сити

"Пенальти не было": Пеллегрини - о минимальном поражении от Ман Сити
13:13 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Чилиец прокомментировал минимальное поражение своей команды в игре против Ман Сити.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о матче против Манчестер Сити в чемпионате Англии (0:1). Наставнику понравилось, как его приняли болельщики.

«Рад был услышать такую реакцию от болельщиков Ман Сити. Было приятно услышать от них добрые слова. Но я недоволен результатом, потому что пенальти не было. Бернарду Силва упал сам. Этот момент решил исход игры.

Мы хотели выпустить Арнаутовича, но сегодня утром он заболел. Надеялся, что с тремя быстрыми футболистами в атаке сможем добиться большего», – цитирует Пеллегрини BBC.

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После 28 туров Вест Хэм занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 36 очков.

В следующем туре Молотобойцы сыграют против Ньюкасла. Игра состоится 2 марта.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, Футбол, Новости футбола.
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