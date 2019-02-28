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Дом форварда Реала ограбили во время матча c Барселоной

Дом форварда Реала ограбили во время матча c Барселоной
13:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Грабители залезли в дом Карима Бензема, когда он играл в поединке Кубка Испании

Нападающий "Реала" Карим Бензема пострадал от грабителей, сообщает El Chiringuito TV. Воры проникли в дом 31-летнего француза во время вчерашнего матча мадридцев в полуфинале Кубка Испании (0:3) с "Барселоной". Пока нет информации о том, что удалось похитить преступникам.

В нынешнем сезоне в Испании и Европе неоднократно происходили кражи во время матчей. Воры влезали в дома Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы (оба – "Барселона"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Дани Алвеса, Эрика Максима Шупо-Мотинга (оба – "ПСЖ"), президента "Марселя" Жака-Анри Эйро.

В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.

Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании

А в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "Пари Сен-Жермен" – "Нант".

Напомним, что в субботу, 2 марта "Реал" попытается взять реванш у своего извечного соперника. Матч "Реал" – "Барселона", в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится на "Сантьяго Бернабеу", начало в 21:45 по киевскому времени.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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