Гюнеш сменил Луческу на посту наставника сборной Турции

Новости спорта: Экс-тренер Бешикташа сменил Мирчу Луческу.

Федерация футбола Турции на своем официальном сайте объявила о назначении Шенола Гюнеша на должность главного тренера национальной сборной Турции.

66-летний специалист стал приемником Мирчи Луческу, который покинул данную должность около двух недель назад.

Гюнеш перебрался на тренерскую должность сборной из Бешикташа, в котором специалист руководил командой с 2015-го года.

Это уже второй приход специалиста на должность наставника сборной Турции. Гюнеш работал с командой в период с 2000-го по 2004-й. За это время турки стали бронзовыми призерами Чемпионата мира-2002, а также бронзовыми призерами Кубка Конфедераций-2003.