Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги

«Милан» намерен продать своего нападающего Патрика Кутроне. «Россонери» готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.
21-летний Кутроне в этом сезоне проигрывает конкуренцию на позиции главного форварда команды. Сначала Патрик был на замене у Гонсало Игуаина, а сейчас он резервист Кшиштофа Пентека.
Интерес к Кутроне приписывают «Торино».
Нападающий провел в этом сезоне 23 матча, забив 3 мяча и отдав 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, итальянский нападающий Милана Патрик Кутроне подписал контракт с клубом на ближайшие пять лет.