Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги

Новости спорта: Молодой итальянский форвард Милана потерял место в основе и может перейти в "Торино".

«Милан» намерен продать своего нападающего Патрика Кутроне. «Россонери» готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.

21-летний Кутроне в этом сезоне проигрывает конкуренцию на позиции главного форварда команды. Сначала Патрик был на замене у Гонсало Игуаина, а сейчас он резервист Кшиштофа Пентека.

Интерес к Кутроне приписывают «Торино».

Нападающий провел в этом сезоне 23 матча, забив 3 мяча и отдав 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, итальянский нападающий Милана Патрик Кутроне подписал контракт с клубом на ближайшие пять лет.