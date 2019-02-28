Игрок Барселоны хорват Ракитич не прочь получить паспорт Испании

Новости спорта: Хорватский полузащитник каталонского гранда Иван Ракитич хотел бы получить испанский паспорт.

Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич сказал, что всем доволен в Испании.

«Мне нравится жить в Испании. К сожалению, я не могу получить еще один паспорт, поскольку у меня уже есть два. Если бы была возможность, попросил бы испанский паспорт, потому что я всем здесь доволен и счастлив. Моя семья тоже рада жить в Испании. У дочки все хорошо в Барселоне, так как мы живем недалеко от Севильи. Это идеальное место для меня», - сказал Ракитич.

Отметим, что Ракитич выступал за швейцарские сборные U-17, U-19 и U-21. В 2007 году Ракитич принял предложение Славена Билича защищать цвета национальной команды Хорватии.