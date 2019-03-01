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Палкин раскрыл подробности трансфера Тете в Шахтер

Палкин раскрыл подробности трансфера Тете в Шахтер
09:25 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин – о последних трансферах Горняков.

– Сергей Анатольевич, довольны ли вы итогами трансферной кампании?

– Прежде всего хочу сказать, что в последнее время ушло много лидеров команды. Сегодня мы на пороге формирования нового, обновленного "Шахтера". За минувшие полгода провели очень хорошую, качественную трансферную политику, а самое главное – не отступили от своей философии делать ставку на молодых. Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Сиприано, Додо, Тете. Многие специалисты сегодня говорят, что, по большому счету, это будущее национальной сборной Бразилии. Хочется отметить и украинцев: Мудрик в своей возрастной категории является лучшим, Сикан перспективный нападающий. Плюс огромные надежды мы связываем с Соломоном. Все эти ребята очень талантливы, профессиональны и перспективны. Они – "Шахтер" через два-три года. Повторюсь, мы не отступаем от своей стратегии. Верим, что выбранная нами более 15 лет назад философия будет давать свои плоды.

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– Среди перечисленных в основном атакующие футболисты. В защиту приобретен лишь Бондаренко, и уже приходилось слышать критику относительно того, что "Шахтер" не покупает игроков в оборонительную линию.

– Скажем так, у болельщиков складывались определенные вопросы, когда мы пропускали от "Айнтрахта". Но я хочу обратить внимание на то, что пропускает или проигрывает вся команда. Если бы вина была только на центральных защитниках, они стоили бы по 100 миллионов. Все атакуют и все обороняются. Теперь конкретно о нашей оборонительной линии. Да, ушел Ракицкий, но на его место есть Матвиенко. Мы считаем, что в будущем это один из сильнейших центральных защитников Европы. Николай обладает всеми качествами: скорость, техника, начало атаки, хорошее чтение игры, а главное – у него светлая голова. А индивидуальные ошибки допускают все, любой центральный защитник мира. Самое важное – как над ними работать. Следуя этой же логике: в каждом матче наша атакующая линия тоже допускает ошибки, и если мы будем так же реагировать, то каждые полгода нам нужно менять всю атакующую линию. Поэтому наш вопрос в том, чтобы работать над индивидуальными ошибками и командными действиями, и все будет хорошо.

– Как долго следили за Тете?

– Более скрупулезно следили последние полгода. Речь о скаутах, проживающих в Бразилии, и нашем главном скауте, который приезжал на матчи. В итоге у нас сложилась полная и детальная картина по Тете.

Новичок Шахтера Тете - о трансфере, дружбе с бразильцами, Пеле и номере в клубе
Новичок Шахтера Тете - о трансфере, дружбе с бразильцами, Пеле и номере в клубеЧитать полностью

– Как долго велись переговоры?

– Процесс был очень длительным. Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что "Гремио" не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов. Главная тема со стороны "Гремио" – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в "Гремио" вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать.

– Какова стоимость Тете? Какова клаусула?

– Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро.

– В разных интервью Тете сравнивал себя с Пеле. На кого по стилю игры похож Тете из бывших и нынешних бразильцев "Шахтера"?

– Я считаю, нет такого конкретного ответа. Мне кажется, здесь некий микс Марлоса, Косты, Виллиана… Тете очень техничный парень. В Бразилии его называют "ураганом" – это означает, что он вносит в оборону соперника беспорядок, его крайне сложно остановить. Он обладает серьезной техникой, ударом и пасом.

– "Шахтер" берет Тете на позицию Марлоса?

– Он может играть на многих позициях: и справа, и 10-го номера, и слева. Это многопрофильный футболист.

– Каким вы видите будущее Тете в "Шахтере" спустя несколько лет?

– Я уже сказал, что мы на пороге формирования нового "Шахтера". Уверен, через два года он будет блистать. Естественно, мы должны понимать и относиться снисходительно к молодым ребятам: в 19 лет сложно прийти и все для себя открыть. Нужно определенное время. Однозначно будут ошибки, но важно иметь терпение. Мы уверены в будущем Тете. Будем работать!

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ФК Шахтер, Футбол, Сергей Палкин, Новости футбола, Тете.
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