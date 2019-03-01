Неймар назвал своего кумира

Новости спорта: Неймар рассказал, за какого футболиста он болел в детстве.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии по футболу Неймар поведал, с кого он старается брать пример на футбольном поле, в повседневной жизни, а также рассказал о любимом герое.

"Кто является моим кумиром? Робиньо. Я болел за него с детства и всегда хотел быть похожим на него. Но в комиксах мой герой - Бэтмен. В реальной же жизни это мой отец", - приводит слова 27-летнего форварда парижан DAZN.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча за столичную французскую команду, в которых отметился 20 голами и отдал 11 ассистов.