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Шовковский признался, что хотел быть нападающим

Шовковский признался, что хотел быть нападающим
10:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Экс-вратарь Динамо и сборной Украины, а ныне помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной команды, Александр Шовковский, ответил на вопросы болельщиков.

Официальный сайт Федерации футбола Украины представил интервью тренера сборной Украины Александра Шовковского.

- Думали ли вы в молодости, что проведете всю карьеру в Динамо?

- Нет, конечно, я так не думал. Я просто хотел играть и наслаждаться игрой. Самым главным для меня было получать от этого удовольствие, просто чтобы в моей жизни присутствовала эта игра. Я не ставил перед собой никаких целей. Но, с другой стороны, я не задумывался, кем буду в будущем. Главным было — заниматься любимым делом.

- Какой сезон в вашей карьере вы считаете лучшим для себя — и почему?

Стало известно, когда Динамо сыграет с Хоффенхаймом в Юношеской лиге УЕФА

- Сложно выбрать. Их было много. В 1998-1999 годах, когда мы успешно выступали в Лиге чемпионов. Упомяну 2005-2006 годы, когда мы вышли на чемпионат мира, а потом играли в Германии. Запомнились два последних сезона — тогда Динамо дважды подряд под руководством Сергея Реброва выигрывало чемпионат и Кубок. Многое можно вспомнить ...

- Какого форварда можно назвать самым опасным?

- Я не выделял никого, но понимал, против кого мы будем играть, изучал сильные качества соперника. Я играл против великих футболистов — Ширера, Кина, Бекхэма, Роналду, Месси, Зидана, Дель Пьеро, Виейра, Вьери, Матеуса, Кана, Баслера...Этот список можно продолжить. Я рад, что у меня были такие игры и такие соперники.

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- Назовите лучшие качества нынешних вратарей нашей сборной.

- Я не буду это делать. Мы одна команда, которая делает одно общее дело. Скажу только, что для голкипера имеют большое значение психологическое состояние и уверенность, которую он передает всей команде. Это важное качество, которое должно быть у любого вратаря, особенно если мы говорим о вратарях сборной.

- В каком возрасте вы решили стать голкипером?

- За меня решили (улыбается, — прим.). Как и все дети, я хотел быть нападающим, забивать мячи. Но мои данные и отсутствие скорости сыграли свою роль. Я был полузащитником, потом — защитником и в итоге оказался в воротах. Это произошло, когда мне было 10 лет.

Сколько себя помню, всегда был с мячом, еще до школы. А в секции ЖЭКа "Чайка" на Оболони моим первым тренером был Григорий Матиенко. Мы играли против динамовцев, обыграли их, и после этого меня пригласили в школу Динамо.

- Кто, на ваш взгляд, является лучшим голкипером мира всех времен?

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- Не совсем правильно будет сравнивать так. Я бы выделил вратарей поколениями. Ранее это были Яшин, Банников, Чанов, Дасаев, Михайлов. Потом, когда появилась возможность смотреть игру киперов других стран, выделял Шумахера, Кана, Кепке, ван дер Сара, Буффона, Касильяса, Субисарета. Было много классных вратарей. Сейчас на хорошем уровне играют Нойер, Де Хеа. Классных голкиперов очень много, выделять кого-то одного неправильно.

- Изменились требования к вратарям по сравнению с теми временами, когда вы только начинали играть?

- Да, все очень изменилось. Сейчас вратарь не может брать мяч в руки после паса назад. Он должен уметь хорошо играть ногами. Вратарь стал полноценным 11-м игроком, который участвует в организации атак своей команды. Голкипер много подсказывает. Скорость возросла, он все видит и должен подсказывать, чтобы полностью организовать игру в обороне. Требования к киперам растут и меняются.

- Кто для вас лучше — Месси или Роналду?

- Скажу так: Месси — это талант от Бога. Все наслаждаются его игрой. Если говорить о Роналду, то у него тоже есть данные, но он больше работал, чтобы их усовершенствовать и стать тем Роналду, которого все мы знаем. Это тоже заслуживает уважения. Я горжусь обоими игроками. Они многого достигли и сделали футбол интересным. Но мне больше нравится, как ведет себя на поле аргентинец. Его пытаются вывести из равновесия, но ему удается лучше контролировать себя, чем это получается у португальца.

- Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?

- "Все в твоих руках".

- В чем главные особенности психологии вратаря?

- Голкипер не имеет права на ошибку. Иногда это становится большим бременем. Особенно когда ты выходишь играть в составе команды, перед которой стоят высокие задачи. Психология для вратаря имеет первостепенное значение. Она приходит с уверенностью, но важно расставлять приоритеты.

- Как стать хорошим голкипером?

- Никогда в себе не сомневаться и много работать. И всегда учиться — на своих ошибках, на ошибках других — и анализировать все, что с тобой происходит. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо уметь анализировать, воспринимать информацию, которую дает главный тренер, и реализовывать свой потенциал, иметь дисциплину, делать то, чего тебе не хочется, чтобы достичь цели.

- У кого из футболистов, против которых вы играли, мощный удар?

- Наверное, название Роберто Карлоса.

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