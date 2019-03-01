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Пятница, 01.03.2019
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Футбол. Где и когда смотреть матчи 20-го тура УПЛ

Футбол. Где и когда смотреть матчи 20-го тура УПЛ
11:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Завтра, 2 марта, стартует 20-й тур национального первенства по футболу.

В субботу, 2 марта, киевское "Динамо" в Чернигове встретится с "Десной" (игру в 14.00 будет транслировать телеканал "Футбол 1"), а донецкий "Шахтер" в Одессе сойдется с "Черноморцем" (17.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 3 марта, сыграют донецкий "Олимпик" и "Арсенал-Киев" (14.00, "Футбол 1"), луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" (14.00, Униан), львовские "Карпаты" и ФК "Львов" (17.00, ZIK), ФК "Александрия" и ФК "Мариуполь" (17.00, "Футбол 1").

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Турнирное положение: "Шахтер" - 48 очков, "Динамо" - 41, "Александрия" - 36, "Заря" - 28 "Десна" - 27, "Ворскла" - 27 "Мариуполь" - 27, "Львов" - 23 "Карпаты" - 20 "Олимпик" - 19, "Черноморец" - 15, "Арсенал-Киев" - 8.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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