Сан-Паулу хочет арендовать бразильца Динамо

Новости спорта: "Сан-Паулу" продолжает переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника киевлян Че Че.

Как сообщает бразильский журналист Рожерио Ассиш, "Сан-Паулу" договорился с Че Че об условиях личного контракта и уже предложил киевлянам вариант с годичной арендой. "Динамо" данный вариант категорически не устраивает, столичный клуб настаивает на полной продаже 26-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Че Че провел за киевлян 15 матчей во всех турнирах, голов не забивал, отдал одну результативную передачу.

Напомним, летом 2018 года Че-Че перешел в "Динамо" из "Палмейрас" за 5 миллионов евро. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 3 апреля.