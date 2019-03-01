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Сан-Паулу хочет арендовать бразильца Динамо

Сан-Паулу хочет арендовать бразильца Динамо
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: "Сан-Паулу" продолжает переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника киевлян Че Че.

Как сообщает бразильский журналист Рожерио Ассиш, "Сан-Паулу" договорился с Че Че об условиях личного контракта и уже предложил киевлянам вариант с годичной арендой. "Динамо" данный вариант категорически не устраивает, столичный клуб настаивает на полной продаже 26-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Че Че провел за киевлян 15 матчей во всех турнирах, голов не забивал, отдал одну результативную передачу.

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Напомним, летом 2018 года Че-Че перешел в "Динамо" из "Палмейрас" за 5 миллионов евро. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 3 апреля.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Че Че.
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