Ювентус ради Икарди готов отдать Интеру Дибалу

Новости спорта: Топ-клубы итальянской Серии А могут совершить грандиозную сделку по обмену своими лидерами.

Ювентус нацелился на приобретение нападающего Интера Мауро Икарди и рассматривает варианты его подписания.

Как сообщает издание La Repubblica, руководство "старой синьоры" готово предложить миланскому клубу Пауло Дибалу в обмен на аргентинского форварда. Представители клубов намерены провести встречу, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Икарди испортил отношения с руководством Интера и теперь не попадает в заявку клуба на матчи. Ранее сообщалось, что 26-летний игрок хочет продолжить выступления в Италии и может перейти в Ювентус или Наполи.

В текущем сезоне Икарди провел 28 поединков в футболке "нерадзурри", забив 15 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось,

Мауро Икарди оставил объемное сообщение в социальных сетях касательно ситуации в клубе.