Безработный Луческу планирует уйти на пенсию

Новости спорта: Легендарный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу размышляет об уходе с большого футбола.

Мирча Луческу, который в середине февраля покинул пост главного тренера сборной Турции, рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.

«Все будет известно после завершения сезона. Возможно, летом я возглавлю какую-то клубную команду, а возможно, уйду на пенсию. К текущему моменту для себя я еще ничего не решил», - заявил Луческу.

Ранее экс-тренер «Шахтера» сообщал, что все еще считает себя молодым и имеет силы для работы главным тренером. Он также исключил свое возвращение в донецкий клуб, где он работал в 2004-2016 годах: