Гвардиола ищет футболиста на позицию Зинченко

Новости спорта: Испанский тренер считает, что клубу следует усилить позицию Александра Зинченко.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб ищет левого защитника. "Горожане" хотят заменить Бенжамена Менди, который много матчей пропускает из-за травм.

"Сейчас он не в форме. И дело не в том, что он не готов играть в Англии, а в том, что он был травмирован на протяжении двух сезонов. Если это продолжалось два сезона, может продлиться и на третий. Я надеюсь, что этого не случится. Мы будем работать над этим, он сам будет работать. Но правда в том, что мы можем использовать его лишь в нескольких матчах. Это реальность. Такое случается и с самыми хорошими игроками. Это жизнь. Поэтому мы ищем кого-то на эту позицию на следующий сезон", - приводит слова Гвардиолы AFT.

Ранее сообщалось, Зинченко претендует на звание лучшего игрока Ман Сити в феврале.