Скачать
Суббота, 02.03.2019
Усик - Поветкин: стороны еще очень далеки от сделки
Усик - Поветкин: стороны еще очень далеки от сделки
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 2.03.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи Динамо и Шахтера 2.03.2019
Сирийский футболист забил феноменальный гол бисиклетой (Видео)
Сирийский футболист забил феноменальный гол бисиклетой (Видео)

Сегодня Барселона может обойти Реал по победам в Эль Класико впервые за 87 лет

Сегодня Барселона может обойти Реал по победам в Эль Класико впервые за 87 лет
13:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: 2 марта мадридский Реал в третий раз менее, чем за месяц встретится с Барселоной.

Две дуэли в рамках Кубка Королся завершились ничьей на Камп Ноу и победой каталонцев на Сантьяго Бернабеу.

В рамках 26-го тура Примеры команды вновь встретятся в столице Испании.

Победа на прошлых выходных позволила Барселоне сравняться с Реалом по числу побед в рамках их противостояния. Теперь у команд по 95 побед друг над другом.

Заявка Реала на матч с Барселоной 2.03.2019

Если Барселона сумеет обыграть Реал и в сегодняшнем матче, то выйдет вперед по количеству побед впервые за 87 лет.

Напомним, матч Реал — Барселона состоится сегодня, 2 марта. Начало матча в 21:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Реал - Барселона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Анонс главных боев 2 марта
02 Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
03 Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт
04 Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
05 Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь