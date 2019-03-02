Сегодня Барселона может обойти Реал по победам в Эль Класико впервые за 87 лет

Новости спорта: 2 марта мадридский Реал в третий раз менее, чем за месяц встретится с Барселоной.

Две дуэли в рамках Кубка Королся завершились ничьей на Камп Ноу и победой каталонцев на Сантьяго Бернабеу.

В рамках 26-го тура Примеры команды вновь встретятся в столице Испании.

Победа на прошлых выходных позволила Барселоне сравняться с Реалом по числу побед в рамках их противостояния. Теперь у команд по 95 побед друг над другом.

Если Барселона сумеет обыграть Реал и в сегодняшнем матче, то выйдет вперед по количеству побед впервые за 87 лет.

Напомним, матч Реал — Барселона состоится сегодня, 2 марта. Начало матча в 21:45.