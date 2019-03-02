Стал известен характер травмы Соля

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17:46 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта: Испанец точно не сможет помочь команде в матчах против Челси.

Сегодня, 2 марта, в рамках 20-го тура УПЛ киевское Динамо обыграло черниговскую Десну со счетом 1:2.

Однако победу "бело-синим" омрачило одно событие: нападающий команды Фран Соль досрочно покинул поле, получив травму плеча.

После поединка в рамках программы Тур Online со ссылкой на тренерский штаб киевлян была озвучена информация, что испанец пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Динамо не сможет рассчитывать на новичка в матчах Лиги Европы против лондонского Челси.

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Напомним, что первая игра состоится в Лондоне 7-го марта, а ответный матч в Киеве - 14-го марта.

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ФК Челси, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Фран Соль.
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