Скачать
Суббота, 02.03.2019
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)
Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)

Хацкевич: С Десной вышла тяжелая игра

Хацкевич: С Десной вышла тяжелая игра
18:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Тренер Динамо прокомментировал победу над Десной.

Главный тренер Динамо поделился своими впечатлениями после матча с Десной (2:1) в 20-м туре УПЛ.

Победу киевлянам принесли голы защитника Томаша Кендзеры и полузащитника Виталия Буяльского.

"Тяжелая игра. Держали ее под контролем, у наших ворот возникала опасность после стандартов. Пропустили гол, пошло наступление на наши ворота, но, к счастью, справились с ним".

"Десна решает свои задачи, борется за попадание в шестерку. Главный тренер решил сыграть сегодня с тремя центральными защитниками, от обороны – это его решение. У нас не было много информации о том, как играет Десна, ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с Арсеналом. С нами они играли совсем по-другому", – приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.

В конце первого тайма нападающий Фран Соль повредил плечо и покинул в сопровождении медицинского персонала.

"Ситуация с Солем очень тяжелая, к сожалению", – прокомментировал травму испанца тренер.

Впервые за долгое время на поле появился защитник Тамаш Кадар, который вышел на замену на 86-й минуте.

Стал известен характер травмы Соля

"В принципе, Кадар готовился еще при счете 2: 0. Он много пропустил, поэтому ему нужно было почувствовать ритм игры. Его выход на поле не был связан с тем, чтобы удержать счет – эта замена была плановой", – рассказал белорусский специалист.

Следующий поединок "бело-синим" предстоит провести в четверг, 7 марта, на выезде против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, Александр Хацкевич, ФК Десна, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Анонс главных боев 2 марта
02 Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт
03 Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
04 Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
05 Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь