Хацкевич: С Десной вышла тяжелая игра

Новости спорта: Тренер Динамо прокомментировал победу над Десной.

Главный тренер Динамо поделился своими впечатлениями после матча с Десной (2:1) в 20-м туре УПЛ.

Победу киевлянам принесли голы защитника Томаша Кендзеры и полузащитника Виталия Буяльского.

"Тяжелая игра. Держали ее под контролем, у наших ворот возникала опасность после стандартов. Пропустили гол, пошло наступление на наши ворота, но, к счастью, справились с ним".

"Десна решает свои задачи, борется за попадание в шестерку. Главный тренер решил сыграть сегодня с тремя центральными защитниками, от обороны – это его решение. У нас не было много информации о том, как играет Десна, ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с Арсеналом. С нами они играли совсем по-другому", – приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.

В конце первого тайма нападающий Фран Соль повредил плечо и покинул в сопровождении медицинского персонала.

"Ситуация с Солем очень тяжелая, к сожалению", – прокомментировал травму испанца тренер.

Впервые за долгое время на поле появился защитник Тамаш Кадар, который вышел на замену на 86-й минуте.

"В принципе, Кадар готовился еще при счете 2: 0. Он много пропустил, поэтому ему нужно было почувствовать ритм игры. Его выход на поле не был связан с тем, чтобы удержать счет – эта замена была плановой", – рассказал белорусский специалист.

Следующий поединок "бело-синим" предстоит провести в четверг, 7 марта, на выезде против Челси в 1/8 финала Лиги Европы.