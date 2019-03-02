Лондонское дерби Тоттенхэм - Арсенал закончилось 1:1 (Видео)

Новости спорта: «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби.

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал». Лондонское дерби прошло на стадионе «Уэмбли» и завершилось со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, отличившийся на 16-й минуте после передачи нападающего Александра Ляказетта. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счёт в середине второго тайма, реализовав пенальти. В концовке гости получили возможность пробить 11-метровый удар, но нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел переиграть вратаря Уго Льориса.

Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла четырёх встреч. Ранее команда Унаи Эмери одержала три победы кряду. «Шпоры» набрали очко впервые в последних трёх играх.

«Тоттенхэм» (61) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (57) — четвёртое.

В 30-м туре «Тоттенхэм» на выезде 9 марта сыграет с «Саутгемптоном», а «Арсенал» на следующий день дома примет «Манчестер Юнайтед».