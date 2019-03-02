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Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)

Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта: Марлос принес "Шахтеру" победу над "Черноморцем" в чемпионате УПЛ.

Футболисты донецького "Шахтера" вырвали в Одессе победу над "Черноморцем" (1:0) в 20-м туре чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Победный гол в активе Марлоса (76-я минута, с пенальти).

Сегодня состоялась еще одна игра. "Динамо" обыграло в гостях черниговскую "Десну" - 2:1. Мячи на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина забили: Томаш Кендзера (25) и Виталий Буяльский (69) - у киевлян; Егор Картушов (83) - у хозяев.

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Завершится тур в воскресенье, 3 марта. Сыграют донецкий "Олимпик" и "Арсенал-Киев" (начало в 14.00, будет транслировать телеканал "Футбол 1"), луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" (14.00, Униан), львовские "Карпаты" и ФК "Львов" (17.00 , ZIK), ФК "Александрия" и ФК "Мариуполь" (17.00, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 51 очко (после 20-ти матчей), "Динамо" - 44 (20), "Александрия" - 36 (19), "Заря" - 28 (19), "Десна" - 27 ( 20), "Ворскла" - 27 (19), "Мариуполь" - 27 (19), "Львов" - 23 (19), "Карпаты" - 20 (19), "Олимпик" - 19 (19), "Черноморец" - 15 (20), "Арсенал-Киев" - 8 (19).

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ФК Шахтер, Марлос, УПЛ, Новости футбола.
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