Манчестер Сити обыграл Борнмут и поднялся на первое место

Новости спорта: «Ман Сити» обыграл «Борнмут» и временно поднялся на первое место в таблице АПЛ.

В 29-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Украинец Александр Зинченко дал старт единственной голевой атаки "горожан" в этом матче, однако подопечные Гвардиолы потеряли Кевина Де Брюйне — такова цена победы (1:0).

Единственный гол был забит во втором тайме — на 56-й минуте точным ударом отметился нападающий «горожан» Рияд Марез.

Благодаря победе «Манчестер Сити» временно поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 71 очко. Завтра проведёт матч главный конкурент «горожан» – «Ливерпуль», которому предстоит сыграть с «Эвертоном». В данный момент в активе красных 69 очков.

Борнмут — Манчестер Сити 0:1

Голы: Марез, 54

Борнмут: Боруц — Клайн (Рико, 83), Мепхам, Симпсон (Айб, 83), Дэниэлс — Смит, Аке, Брукс (Муссе, 75), Серман, Фрейзер — Кинг.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Стоунз (Компани, 47), Зинченко — Де Брюйне (Марез, 45+2), Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Агуэро (Жезус, 90), Стерлинг.

Предупреждения: Кинг — Отаменди, Уокер.