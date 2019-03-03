Гол Кравца помог Кайсериспору сыграть вничью с Бешикташем (Видео)

Новости спорта: Украинский панадающий отличился в поединке 24-го тура турецкой Суперлиги.

Украинские легионеры «Кайсериспора» Артем Кравец и Александр Кучер приняли участие в поединке 24-го тура турецкой Суперлиги против «Бешикташа» (2:2).

Счет в матче открыли «черные орлы», забив единственный гол в первом тайме. Во второй половине Кравец сравнял счет хитрым ударом головой в дальний угол после навеса Варелы.

После этого команда украинцев вышла вперед, но Эркин на 90-й минуте установил окончательный счет в матче.

«Кайсериспор» – «Бешикташ» – 2:2

Голы: 0:1 - 37 Хатчинсон, 1:1 - 57 Кравец, 2:1 - 62 Тюрюч, 2:2 - 90 Эркин

Отметим, что для Кравца это шестой гол в 17 матчах текущего сезона.