Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы

Гол Кравца помог Кайсериспору сыграть вничью с Бешикташем (Видео)

Гол Кравца помог Кайсериспору сыграть вничью с Бешикташем (Видео)
05:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский панадающий отличился в поединке 24-го тура турецкой Суперлиги.

Украинские легионеры «Кайсериспора» Артем Кравец и Александр Кучер приняли участие в поединке 24-го тура турецкой Суперлиги против «Бешикташа» (2:2).

Счет в матче открыли «черные орлы», забив единственный гол в первом тайме. Во второй половине Кравец сравнял счет хитрым ударом головой в дальний угол после навеса Варелы.

После этого команда украинцев вышла вперед, но Эркин на 90-й минуте установил окончательный счет в матче.

Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)

«Кайсериспор» – «Бешикташ» – 2:2

Голы: 0:1 - 37 Хатчинсон, 1:1 - 57 Кравец, 2:1 - 62 Тюрюч, 2:2 - 90 Эркин

Отметим, что для Кравца это шестой гол в 17 матчах текущего сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Гол, Новости футбола, Артем Кравец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
02 Десна – Динамо: видео голов и обзор матча
03 Зинченко - лучший игрок Манчестер Сити в матче против Борнмута
04 Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
05 Манчестер Сити обыграл Борнмут и поднялся на первое место
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь