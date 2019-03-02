Манчестер Юнайтед вырвал победу над Саутгемптоном 3:2

Новости спорта: Гол Лукаку под занавес встречи принес "красным дьяволам" три очка (3:2).

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Саутгемптона» Янн Валери, отличившийся на 26-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра. Спустя шесть минут нападающий Ромелу Лукаку вывел «красных дьяволов» вперёд. В середине второй половины полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус сделал счёт 2:2. Победу хозяевам принёс Лукаку, отправив мяч в ворота гостей на 88-й минуте.

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:2

Голы: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 — Валери, 26, Уорд-Праус, 75.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Перейра (Фред, 82), Погба — Рашфорд (Чонг, 90+5), Лукаку, Санчес (Далот, 52).

Саутгемптон: Ганн — Беднарек, Йосида (Галлахер, 90), Вестергор — Валери, Уорд-Прауз, Ромеу, Хойбьерг, Бертранд — Редмонд, Остин (Армстронг, 63).

Предупреждения: Лукаку, Погба — Бертранд.

На 90+5-ой минуте Поль Погба не реализовал пенальти (вратарь).