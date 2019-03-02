Милевский завоевал Суперкубок Беларуси

Новости спорта: Милевский и еще двое украинцев выиграли Суперкубок Беларуси.

В субботу «Динамо» Брест открыло сезон матчем за Суперкубок Беларуси, который команда выиграла у БАТЭ 3:1.

В составе «Динамо» сыграл Артем Милевский, а также украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kubok naw,s pobedoi mujiki @dynamobrest Публикация от timi1010 (@timi1010) 2 Мар 2019 в 8:03 PST

Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Веретило, Дуарте, Кики, Витус, Нойок, Кисляк (Быков, 86), Фамейе (Савицкий, 73), Милевский, Нехайчик (к), Лаптев (Хобленко, 81).

Состав БАТЭ: Чичкан, Риос, Волков, Филипенко, Филипович – Драгун, Березкин (Д.Бага, 73), Яблонский – Мукам, Стасевич (к) – Дубаич (Бессмертный, 73).

Запасные: Свирский, А.Глеб, Скавыш, Виллюмссон, Симович.

Голы: 0:1 – Лаптев (40), 1:1 – Мукам (49, с пенальти), 1:2 – Филипович (74, в свои ворота), 1:3 – Савицкий (79).