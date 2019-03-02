Десна – Динамо: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Киевское Динамо обыграло Десну в 20 туре УПЛ (2:1).

В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" со счетом 2:1 в матче 20 тура украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма счет открыл Томаш Кендзера, а в середине второго Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. В концовке встречи Егор Картушов забил один мяч за "Десну".

В этом поединке серьезную травму получил Фран Соль. Испанский нападающий "Динамо", по предварительной информации, пропустит около двух месяцев и точно не поможет команде в ближайших играх плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что "Десна" вместе с "Зарей", "Ворсклой" и "Мариуполем" ведет борьбу за три места в ТОП-6 по итогам первой части сезона: таблица чемпионата Украины.

Десна — Динамо 1:2

Голы: Картушов, 83 — Кендзера, 25, Буяльский, 69.

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания — Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64) — Картушов, Мостовой, А. Фаворов — Безбородько (Сергийчук, 73).

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев — Цыганков, Буяльский (Гармаш, 90+2), Шапаренко — Соль (Русин, 45+2).

Предупреждения: А. Фаворов, Безбородько, Сергийчук, Парцвания — Русин