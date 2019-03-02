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Реал - Барселона: стартовые составы на матч

Реал - Барселона: стартовые составы на матч
21:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Марсело и Иско - в запасе на матч Реала против Барселоны.

Сегодня в 21:45 начнется поединок чемпионата Испании «Реал» - «Барселона», который может стать последним шансом мадридцев побороться за чемпионство.

Стали известны составы команд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Бэйл, Винисиус, Бензема

В запасе: Навас, Марсело, Вальверде, Лукас Васкес, Асенсио, Иско, Себальос

Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Ленгле, Пике, Альба, Артур, Бускетс, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

В запасе: Силлессен, Юмтити, Семеду, Аленья, Видаль, Малком, Коутиньо

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«Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы опережают «Атлетико», занимающий второе место, на семь очков. «Реал» (48) — на третьем месте.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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