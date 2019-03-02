Бавария разгромила Боруссию М со счетом 5:1

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе «Баварии» отличились нападающие Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль, а также полузащитник Хави Мартинес. Автором единственного гола «Боруссии» стал форвард Ларс Штиндль.
Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. Мёнхенгладбахский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.
Турнирная таблица Бундеслиги после 24 туров
1. «Боруссия» (Дортмунд) — 54 очка
2. «Бавария» — 54
3. «РБ Лейпциг» — 45
4. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 43.