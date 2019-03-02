Скачать
Суббота, 02.03.2019
Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Манчестер Юнайтед вырвал победу над Саутгемптоном 3:2
Манчестер Юнайтед вырвал победу над Саутгемптоном 3:2
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Федерер завоевал 100-й титул в карьере
Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Бавария разгромила Боруссию М со счетом 5:1

Смотрите фото (3)
Бавария разгромила Боруссию М со счетом 5:1
21:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Бавария» разгромила «Боруссию» М и сравнялась по очками с дортмундцами.

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» отличились нападающие Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль, а также полузащитник Хави Мартинес. Автором единственного гола «Боруссии» стал форвард Ларс Штиндль.

Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. Мёнхенгладбахский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.

Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)

Турнирная таблица Бундеслиги после 24 туров

1. «Боруссия» (Дортмунд) — 54 очка

2. «Бавария» — 54

3. «РБ Лейпциг» — 45

4. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 43.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия М, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Анонс главных боев 2 марта
02 Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
03 Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт
04 Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
05 Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь