Фонсека: С приходом новичков Черноморец стал намного сильнее

Новости спорта: Наставник «Шахтера» подвел итог матчу УПЛ

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Черноморец» 1:0 благодаря голу Марлоса с пенальти.

Комментарий по итогам встречи дал наставник Паулу Фонсека.

– Добрый вечер. Трудная игра, вне всяких сомнений. «Черноморец» очень хорошо оборонялся. У нас возникали сложности с тем, чтобы вскрыть оборону и дойти до завершения. Мы всегда оставались с мячом, но было мало целеустремленности в первом тайме. В перерыве внесли коррективы, команда заиграла глубже и стала более непредсказуемой. Мы создали несколько моментов, которые можно было реализовать, забили гол с абсолютно явного пенальти, а также не позволяли «Черноморцу» добраться до наших ворот. Заслуженная и справедливая победа.

– При изучении противника вам было достаточно информации о матче во Львове, чтобы сделать выводы об истинных возможностях нынешнего «Черноморца»?

– Это правда, сейчас у одесситов много новых футболистов. В такой период при отсутствии официальных встреч не так просто изучать соперника. Действительно, наше изучение базировалось именно на предыдущем поединке «Черноморца», который они выиграли. Понимали, что будет сложно, к этому и готовились.

– «Черноморец» осенью и сейчас: в чем разница, на ваш взгляд?

– Я предупреждал своих футболистов, что с приходом новичков «Черноморец» стал намного сильнее. Мы просматривали видео, я говорил, насколько тяжелым будет матч, мы готовились к этому.

– Довольны ли вы действиями Болбата сегодня?

– В атаке – да. Вы знаете, что раньше Болбат никогда не играл крайнего защитника. Сейчас мы проводим небольшую адаптацию. Не из-за его позиционирования или того, что он, возможно, иногда не держит линию нашей обороны, – ему нужно будет прибавить в некоторых индивидуальных моментах. Но если глобально, то я доволен его игрой.

– Это экспромт или необходимость?

– Необходимость. На данный момент на эту позицию есть только Бутко и Болбат. Я думаю, что Сергей в атаке может дать нам очень многое.

– О моменте с возможным нарушением в штрафной в концовке: проведете беседу с подопечными?

– Это какой момент?

– На 85-й минуте, когда могли поставить пенальти, но не поставили.

– Если назначать в таком эпизоде пенальти, это было бы вообще что-то сверхъестественное в футболе.