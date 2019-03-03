Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Украинец Проценко завоевал "серебро" на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
Украинец Проценко завоевал "серебро" на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы

Фонсека: С приходом новичков Черноморец стал намного сильнее

Фонсека: С приходом новичков Черноморец стал намного сильнее
06:13 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Наставник «Шахтера» подвел итог матчу УПЛ

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Черноморец» 1:0 благодаря голу Марлоса с пенальти.

Комментарий по итогам встречи дал наставник Паулу Фонсека.

– Добрый вечер. Трудная игра, вне всяких сомнений. «Черноморец» очень хорошо оборонялся. У нас возникали сложности с тем, чтобы вскрыть оборону и дойти до завершения. Мы всегда оставались с мячом, но было мало целеустремленности в первом тайме. В перерыве внесли коррективы, команда заиграла глубже и стала более непредсказуемой. Мы создали несколько моментов, которые можно было реализовать, забили гол с абсолютно явного пенальти, а также не позволяли «Черноморцу» добраться до наших ворот. Заслуженная и справедливая победа.

– При изучении противника вам было достаточно информации о матче во Львове, чтобы сделать выводы об истинных возможностях нынешнего «Черноморца»?

– Это правда, сейчас у одесситов много новых футболистов. В такой период при отсутствии официальных встреч не так просто изучать соперника. Действительно, наше изучение базировалось именно на предыдущем поединке «Черноморца», который они выиграли. Понимали, что будет сложно, к этому и готовились.

– «Черноморец» осенью и сейчас: в чем разница, на ваш взгляд?

– Я предупреждал своих футболистов, что с приходом новичков «Черноморец» стал намного сильнее. Мы просматривали видео, я говорил, насколько тяжелым будет матч, мы готовились к этому.

– Довольны ли вы действиями Болбата сегодня?

– В атаке – да. Вы знаете, что раньше Болбат никогда не играл крайнего защитника. Сейчас мы проводим небольшую адаптацию. Не из-за его позиционирования или того, что он, возможно, иногда не держит линию нашей обороны, – ему нужно будет прибавить в некоторых индивидуальных моментах. Но если глобально, то я доволен его игрой.

– Это экспромт или необходимость?

– Необходимость. На данный момент на эту позицию есть только Бутко и Болбат. Я думаю, что Сергей в атаке может дать нам очень многое.

– О моменте с возможным нарушением в штрафной в концовке: проведете беседу с подопечными?

– Это какой момент?

– На 85-й минуте, когда могли поставить пенальти, но не поставили.

– Если назначать в таком эпизоде пенальти, это было бы вообще что-то сверхъестественное в футболе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
02 Десна – Динамо: видео голов и обзор матча
03 Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
04 Зинченко - лучший игрок Манчестер Сити в матче против Борнмута
05 Украинка Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь