Барселона обыграла Реал в Эль-Класико

Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.
Реал — Барселона 0:1
Гол: Ракитич, 26
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55) — Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71) — Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 78)
Предупреждения: Рамос, Асенсио, Карвахаль — Бускетс, Ленгле