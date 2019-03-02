Барселона обыграла Реал в Эль-Класико

Новости спорта: "Сине-гранатовые" во второй раз в текущем розыгрыше Ла Лиги оказались сильнее Реала (1:0).

Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.

Реал — Барселона 0:1

Гол: Ракитич, 26

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55) — Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71) — Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 78)

Предупреждения: Рамос, Асенсио, Карвахаль — Бускетс, Ленгле