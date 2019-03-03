Зинченко признан лучшим игроком матча АПЛ

Новости спорта: Украинец показал игру высокого уровня в матче Борму

В 29-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Борнмут (1:0).

Лучшим игроком поединка стал украинский защитник "горожан" Александр Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба Ман Сити.

Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точных), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 4 голевых передачи.