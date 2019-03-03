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Зинченко признан лучшим игроком матча АПЛ
01:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец показал игру высокого уровня в матче Борму

В 29-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Борнмут (1:0).

Лучшим игроком поединка стал украинский защитник "горожан" Александр Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба Ман Сити.

Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точных), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 4 голевых передачи.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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