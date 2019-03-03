Уэска - Севилья 2:1. Обзор матча и видео голов

Новости спорта: Невероятная развязка и гол на 98-й минуте — в обзоре игры «Уэска» — «Севилья».

В прошлом туре "Севилья" вылетела из зоны Лиги чемпионов, а сейчас не избежала поражения от аутсайдера, позволив конкурентам уйти в отрыв. Бесспорно, "Севилья" действовала активнее и владела огромным преимуществом в плоскости контроля мяча. Но с каким же трудом андалузийцам давались голы.

Уэска, "Эль-Алькорас"

Уэска - Севилья 2:1

Голы: Хуан Аньор 7, Луис Авила 90+8 - Виссам Бен Йеддер 84 (пен.)

«Севилья» осталась на шестом месте в турнирной таблице Примеры. На счету команды 37 очков. «Уэска» (22) находится в зоне вылета, располагаясь на последней, 20-й строчке.