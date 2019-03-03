Сачко: По зарплате не хочу сейчас говорить

Новости спорта: Наставник полтавской «Ворсклы» Василий Сачко о матче против «Зари».

Главный тренер полтавчан прокомментировал поражение «Заре» (0:3), которое стало для его команды вторым подряд разгромом в весенней части сезона.

«В раздевалке я сегодня видел настрой. Видел команду, которая приехала сюда за очками. В первом тайме темп был абсолютно равным. Было много борьбы. Никто не хотел уступать. Но в раздевалку мы, к сожалению, пропустили гол. Мы играли до забитого мяча. Мы могли забить, и всё могло перевернуться. Но чаша весов склонилась не в нашу пользу.

Во втором тайме в каждом из пропущенных мячей кто-то не добежал или не доработал. Это очень печально. Другой момент: не можем забить. В игре с «Карпатами» у нас было достаточно моментов. У нас немало моментов было и сегодня. Забивать мы просто обязаны. К сожалению, ворота соперника как заколдованные. Значит, мы где-то не дорабатываем. Где-то что-то не срабатывает. Так всё время продолжаться не может. Я очень расстроен сегодняшним поражением. Естественно, сюда мы ехали за очками, настраивались на победу. Не вовремя сошёл с игры Игорь Пердута, получив травму. Не смог сегодня помочь нам и Чеснаков, капитан команды. На поле их не хватало. И от некоторых игроков мы ждём большего. Они должны усиливать игру, составлять конкуренцию. И некоторым нашим футболистам тоже нужно задуматься».

«Были ли санкции после поражения «Карпатам»? Нет, санкции не применялись. А по зарплате я не хочу сейчас об этом говорить. Задавайте эти вопросы руководителям клуба. Мы, как работали, так и будем работать, сколько хватит сил. Качество игры оставляет желать лучшего, но, повторюсь, сегодня были светлые моменты. Я хочу поддержать ребят. А голы придут. Игрока, который мог бы забить, сегодня нет. И это очень печально. На тренировках мы забиваем, но нужно забивать и в игре. Не хватает и везения, и мастерства. Всё вместе в комплексе привело к проигрышу 0:3», - сказал Сачко.

После 20-ти туров «Ворскла» занимает 7-е место в турнирной таблице имея 27 очков в активе. Столько же у «Десны» и «Мариуполя», но азовской команде еще предстоит сыграть матч 20-го тура с «Александрией».