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Челси обыграл Фулхэм перед матчем с Динамо

Челси обыграл Фулхэм перед матчем с Динамо
18:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Команда Сарри побеждает во втором матче к ряду.

«Челси» одержал победу в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Встреча, проходившая на стадионе «Крэйвен Коттедж», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте «Челси» вперёд вывел Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард отличился с передачи Сесара Аспиликуэты. Уже через восемь минут счёт с передачи Райана Бабела сравнял Каллум Чемберс. Ещё до перерыва Жоржиньо забил после паса Эдена Азара. В итоге счёт больше не изменился. Уже в компенсированное время «Фулхэм» мог уйти от поражения, но голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага спас свою команду после опасного удара с близкого расстояния головой.

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После этой победы «Челси» набрал 56 очков. Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 17 набранными очками — 19-й.

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ФК Челси, ФК Фулхэм, АПЛ, Новости футбола.
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