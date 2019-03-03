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Шевчук: Мы плохо укомплектовались зимой

Шевчук: Мы плохо укомплектовались зимой
19:10 Сегодня Телеграф Канал футбол Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Наставник донецкого «Олимпика» подвел итоги поражения от киевского «Арсенала» (0:1).

Главный тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение от киевского «Арсенала» (0:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Я считаю, что рефери нормально отсудил матч. Пенальти был стопроцентный в наши ворота. Если проанализировать игру, Арсенал имел всего один момент, который можно назвать нашей тактической ошибкой. Других моментов у Арсенала не было.

Мы создали 4-5 стопроцентных моментов и должны были их реализовывать.

Замена Тейшейры? У нас маленькая скамейка. Мы плохо укомплектовались зимой. Я не доволен нашей компликтацией. У нас пришли только Матар и Вантух.

Тейшейра не вошел в игру, я от него ожидаю большего. Говорил ему перед игрой, что будет много борьбы, мужская битва. Он к этому еще не готов — хочет играть технично, без отбора. Ему нужно прибавлять, меняться и взрослеть, чтобы играть на уровне Премьер-лиги.

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У нас не так много конструктивных игроков, которые могут взломать массированную оборону. У нас очень маленький состав. Смотришь на скамейку и не знаешь, кого выпустить», — отметил Шевчук.

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ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, УПЛ, ФК Арсенал (Киев).
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