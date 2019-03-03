Зинченко - лучший игрок тура в АПЛ по количеству ТТД

Новости спорта: Александр Зинченко снова стал лучшим игроком тура в АПЛ по количеству ТТД по версии InStat.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком 29-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий по версии Instat Index.

В матче 29-го тура с «Борнмутом» Зинченко выполнил 150 ТТД. Второе место в этом рейтинге занял защитник «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер, выполнивший 146 ТТД. Третье место занял ещё один игрок «Манчестер Сити» — защитник Николас Отаменди, у которого было 144 ТТД.

Отметим, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в минувшем туре АПЛ, когда «Манчестер Сити» нанёс поражение «Вест Хэм Юнайтед».

В то же время InStat также определяет лучших игроков тура. И в этом рейтинге Зинченко не вошёл в первую десятку. Лучшим игроком 29-го тура был назван хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва.