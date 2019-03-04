"Я еще молод": Моуриньо готов вернуться к тренерской работе

Новости спорта: Моуринью хочет вернуться к работе и начать выигрывать трофеи.

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Муориньо считает себя молодым тренером. 56-летней португалец уверен, что ничем не отличается от себя, когда начинал тренерскую карьеру.

"Я молод как для тренера. И потом, я считаю, что показатели возраста это твои мысли, твое сердце и твой пыл. Я ничем не отличаюсь от того, каким я был, когда только начинал заниматься футболом. Я очень хочу вернуться, потому что уже полтора года я не выигрывал трофеи", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее бывший президент Реала заявил, что у Моуринью много шансов возглавить мадридцев в следующем сезоне и переговоры уже начались.