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"Я еще молод": Моуриньо готов вернуться к тренерской работе

"Я еще молод": Моуриньо готов вернуться к тренерской работе
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Моуринью хочет вернуться к работе и начать выигрывать трофеи.

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Муориньо считает себя молодым тренером. 56-летней португалец уверен, что ничем не отличается от себя, когда начинал тренерскую карьеру.

"Я молод как для тренера. И потом, я считаю, что показатели возраста это твои мысли, твое сердце и твой пыл. Я ничем не отличаюсь от того, каким я был, когда только начинал заниматься футболом. Я очень хочу вернуться, потому что уже полтора года я не выигрывал трофеи", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

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Ранее бывший президент Реала заявил, что у Моуринью много шансов возглавить мадридцев в следующем сезоне и переговоры уже начались.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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