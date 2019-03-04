Реал намерен пригласить Почеттино на пост наставника команды

Новости спорта: Руководство мадридского клуба разочаровано в Сантьяго Солари.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино вскоре может возглавить Реал. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации источника, руководство мадридского клуба разочаровано в нынешнем наставнике команды Сантьяго Солари. Сливочные не намерены продлевать с ним соглашение после окончания сезона. Флорентино Перес готов на днях вылететь в Лондон, чтобы лично провести переговоры с коучем Тоттенхэма.

После увольнения Зидана в СМИ неоднократно появлялась информация о заинтересованности Бланкос в услугах Почеттино, но сам тренер говорил о своем будущем только со Шпорами.

Foxsportasia.com сообщает, что мадридцы также раздумывают над кандидатурой Жозе Моуриньо, который уже работал здесь с 2010 по 2013 год.

В текущем сезоне команда Почеттино после 29 туров занимает третье место в АПЛ, имея в своем активе 61 очко.

Реал под руководством Солари потерпел два поражения в последних двух Эль Класико, и занимает третью строчку в таблице с 48 очками после 26 матчей.