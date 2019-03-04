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Капитан Ливерпуля: Все еще находимся в чемпионской гонке

Капитан Ливерпуля: Все еще находимся в чемпионской гонке
11:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с Эвертоном.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Англии против Эвертона (0:0).

«На протяжении всей игры у нас было несколько моментов, чтобы забить. Матчи против МЮ и Эвертона были очень тяжелыми, но сложно выигрывать 3:0, 4:0 или 5:0 каждую неделю.

Думаю, мы все еще в чемпионской гонке и должны взять максимум позитивных эмоций от этих игр. Хотели победить в двух поединках, но взяли лишь по одному очку. Вся борьба еще впереди, и я верю в эту команду», — цитирует Хендерсона BBC.

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После этого результата Ливерпуль переместился на второе место в турнирной таблице и впервые за долгое время упустил лидерство в чемпионате Англии. Теперь команда отстает от Ман Сити на 1 очко.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джордан Хендерсон.
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