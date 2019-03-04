Луис Фелипе стал самым полезным игроком 20-го тура УПЛ

Новости спорта: Вратарь Зари имеет самый большой индекс эффективности в прошедшем туре.

Голкипер Зари Луис Фелипе стал самым полезным игроком по итогам 20-го тура украинской Премьер-лиги за версией InStat, сообщает официальный сайт УПЛ.

Индекс эффективности бразильского голкипера составил 339 балла. Кроме того, футболист луганчан стал лучшим вратарем тура, отразив 7 ударов в створ ворот.

На втором месте по показателям эффективности оказался защитник Шахтера Сергей Кривцов (333 балла), на третьем — полузащитник Динамо Виталий Буяльский (314 баллов).

Ранее капитан Зари Александр Караваев был признан лучшим игроком 20-го тура УПЛ.