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Вацко: Мне просто жаль Хацкевича

Вацко: Мне просто жаль Хацкевича
13:53 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Виктор Вацко поделился мнением о травме форварда "Динамо" Франа Соля и о том, кто сможет его заменить.

Эксперты программы "Великий футбол" Виктор Вацко и Виктор Леоненко поделились мнением о травме форварда "Динамо" Франа Соля и о том, кто сможет его заменить.

"Травма Соля? Никто не может этого объяснить. Хочется дождаться официальной информации. Что касается того, кто сможет его заменить, то Хацкевич пока не доверяет Буэно. Русин много забивал на сборах, считаю, что он качественный нападающий. Но сможет ли он решать задания топовой команды в чемпионате Украины?

Мне просто жаль Хацкевича и "Динамо". По тому, как подписывали Соля, было видно, что это долгожданный трансфер. И дело даже не в нынешнем еврокубковом сезоне. Для "Динамо" победа в чемпионате - прямой путь в Лигу чемпионов. Теперь же киевляне проведут два месяца без нападающего. Если Соль пропустит март и апрель, то каким он будет в мае? Соль почувствовал на себе, что такое чемпионат Украины, когда соперник закрылся в обороне, и испанец был незаметен", - сказал Вацко.

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"Травма Соля? Ничего такого там не было. Может, неудачно упал, - считает Леоненко. - Объяснение одно - хрустальная болезнь. Как киевляне будут играть без Соля? В чемпионате "Динамо" может обыгрывать соперника и вдесятером, но для еврокубков нужен забивной форвард. "Динамо", похоже, будет играть против "Челси" с Русиным".

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Челси, Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола, Виктор Вацко.
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