Барселона разорвала контракт с хавбеком

Новости спорта: «Барселона» на своём официальном сайте объявила о расторжении соглашения с полузащитником Серхи Сампером.

Стороны разорвали контракт по взаимному согласию сторон. Завтра, 5 марта, 24-летний футболист проведёт прощальную пресс-конференцию.

Сампер является воспитанником «Барселоны», в системе которой находился с 2001 года. В составе основной команды сине-гранатовых хавбек дебютировал в 2014 году. С тех пор Серхи преимущественно выступал за вторую команду каталонцев, а также успел поиграть на правах аренды за «Гранаду» и «Лас-Пальмас».

В нынешнем сезоне Сампер ни разу не появился на поле в матчах Примеры, но успел провести одну встречу в Кубке Испании, выйдя в основном составе на игру 1/16 финала с клубом «Культураль Леонеса» (1:0) и не отметившись результативными действиями.