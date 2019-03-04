Леоненко назвал главную проблему Шахтера

Новости спорта: Футбольный эксперт Виктор Леоненко отметил тренерский штаб Черноморца.

Эксперт программы "Великий" футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о матче Черноморец - Шахтер.

"Нужно отметить весь тренерский штаб Черноморца за хорошую игру. А вот главная проблема Шахтера в том, что игроки передерживают мяч, о чем я постоянно говорю.

Футболист Черноморца даже сказал после матча, что они успевали перекрывать соперника на поле. Шахтер создал лишь три момента, очень мало в игре против предпоследний команды в чемпионате Украины", - сказал Леоненко.

Ранее эксперт высказал свое мнение относительно мата "Десна" - "Динамо" в 20-м туре УПЛ.