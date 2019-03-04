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Манчестер Сити планирует вдвое увеличить зарплату Бернарду Силве

Манчестер Сити планирует вдвое увеличить зарплату Бернарду Силве
23:55 Пн, 4 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Б. Силвой до 2025 года.

Руководство «Манчестер Сити» выражает желание продлить соглашение с полузащитником Бернарду Силвой. Нынешний контракт португальского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

Как сообщает Sky Sports, «горожане» собираются увеличить оклад Силвы до £ 200 тыс. в неделю (около € 140 тыс.), что почти в два раза больше, чем нынешняя заработная плата хавбека (£ 120 тыс. в неделю). Новый контракт будет рассчитан до 2025 года.

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24-летний Силва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 50 млн. В нынешнем сезоне Силва провёл 38 матчей за «Манчестер Сити», забил восемь голов и сделал восемь голевых передач. Нынешний контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Бернарду Силва.
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